شكرا لقرائتكم خبر عن "يقوض السلام".. تايوان تحذر الصين من نشاطها العسكري البحري والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الدفاع التايوانية

سفن بحرية صينية

بيان وزارة الدفاع

الدمام - شريف احمد - طالبت تايوان الصين اليوم الأربعاء بإنهاء نشاطها العسكري المستمر في المياه القريبة، إذ قالت إنه يقوض السلام والاستقرار بصورة أحادية في مضيق تايوان، ويعرقل الشحن والتجارة الدوليين.وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني إن ذلك ردا على أنشطة " عدد كبير" من السفن البحرية والتابعة لخفر السواحل الصيني في سلسلة الجزر الأولى، الأرخبيل الواقع قبالة البر الرئيسي القاري الآسيوي الذي يضم اليابان وتايوان وجزء من الفلبين.وجاء في البيان " وزارة الخارجية تطالب رسميا بأن توقف سلطات بكين على الفور الترهيب العسكري وجميع الأنشطة غير العقلانية التي تعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر".وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء أنه جرى رصد 53 طائرة عسكرية تابعة للجيش الصيني حول تايوان، من بينها 23 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة ابتداء من السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس الثلاثاء.بدوره، قال زهو فينجليان، من مكتب شؤون تايوان بالصين "سندافع بقوة عن السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها".كما أعرب المكتب الرئاسي التايواني عن قلقه بشأن نشر سفن بحرية صينية على نطاق واسع مؤخرا تقوم بعمليات عسكرية على طول سلسلة الجزر الأولى، بالإضافة إلى نشر عدد كبير من الطائرات العسكرية والسفن بهدف العمل على مضايقة تايوان.وصرحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كوو اليوم بأن أعمال الصين تمثل " عرقلة واضحة لوضع الأمن والاستقرار الحالي في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ ".أعلنت الحكومة التايوانية اليوم الاثنين، وضع قواتها المسلحة في حالة تأهّب "عال" بعدما فرضت الصين قيودًا جوية واسعة النطاق قبالة ساحلها الشرقي.سبق وأعلنت الحكومة التايوانية الاثنين، وضع قواتها المسلحة في حالة تأهّب "عال" بعدما فرضت الصين قيودًا جوية واسعة النطاق قبالة ساحلها الشرقي.وأكدت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أنّ جيش التحرير الشعبي أنشأ "سبع مناطق قيود في المجال الجوي لمنطقتي تشجيانغ وفوجيان الشرقيتين"، وهما مقاطعتان صينيتان تقعان قبالة تايوان.وأضافت أنّ هذه القيود سارية من الإثنين إلى الأربعاء، كذلك أعلنت تايبيه رصد سفن صينية تبحر بالقرب من مضيق تايوان وفي المحيط الهادئ.