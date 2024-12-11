باسيل: على حزب الله التركيز على القضايا الداخلية وأعارض ترشيح عون لرئاسة الجمهورية

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "حزب الله" يحتاج إلى التركيز على القضايا الداخلية في لبنان وليس على المنطقة الأوسع، مؤكداً أنه يعارض ترشح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب الرئاسة، معتبراً أن إنتخاب عون سيكون مخالفًا للدستور وأنه لا يحظى بتوافق بين جميع الجهات اللبنانية، وأضاف: "نحن ضده لأنه ليس الشخص المناسب للرئاسة في نظرنا. نحتاج إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا".

وفي حديث لوكالة "رويترز"، أشار إلى مسار يجب أن يقبل "حزب الله" بأنه جزء من الدولة اللبنانية وليس كيانًا موازياً لها، قائلاً: "نحن لا نريد نهايتهم، بل نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، متساوين معنا في احترام القوانين وحفظ سيادة لبنان"، لافتاً إلى أننا "نتفق معهم على الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، ولكن بشكل سياسي ودبلوماسي وليس عسكريًا".

من ناحية أخرى، رفض باريس، الذي كان في العاصمة الفرنسية باريس، التعليق على ما إذا كان قد التقى بمبعوث دونالد ترامب الإقليمي مسعد بولس، الذي رافق الرئيس الأميركي المنتخب إلى فرنسا نهاية الأسبوع الماضي.