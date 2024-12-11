"النشرة": الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنا وعائلته من منزلهم الواقع على طريق برج الملوك ثم اطلق سراحهم

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي اعتقل المواطن ج. ج وشقيقه وشقيقته وابنها، من منزلهم الواقع على طريق برج الملوك - تل النحاس قرب مقر اليونيفيل، قبل ان تطلب سراحهم بعد التحقيق معهم".

ولفت المراسل، الى أن "الأربعة كانوا قد عرجوا على منزلهم لتفقده خلال قيامهم بقطاف الزيتون في برج الملوك".