أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي اعتقل المواطن ج. ج وشقيقه وشقيقته وابنها، من منزلهم الواقع على طريق برج الملوك - تل النحاس قرب مقر اليونيفيل، قبل ان تطلب سراحهم بعد التحقيق معهم".
ولفت المراسل، الى أن "الأربعة كانوا قد عرجوا على منزلهم لتفقده خلال قيامهم بقطاف الزيتون في برج الملوك".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنا وعائلته من منزلهم الواقع على طريق برج الملوك ثم اطلق سراحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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