أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن دخول فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش، برئاسة قائد اللواء العميد طوني فارس، إلى بلدة الخيام بالجرافات والاليات العسكرية، برفقة قوات "اليونيفيل"، لاتمام مهمته بفتح الطرقات وازالة مخلفات الجيش الاسرائيلي من ذخائر وصواريخ غير منفجرة كمرحلة أولى، وذلك بدأ من شمال الخيام منطقة الجلاحية وصولا إلى مطل الجبل وتلة الحمامص.

كانت هذه تفاصيل خبر فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش دخل إلى الخيام برفقة "اليونيفيل" لاتمام مهمة فتح الطرق وازالة مخلفات الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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