رئيس البرلمان التركي: بلادنا ستسعى جاهدة للوفاء بمسؤولياتها لبناء سوريا حرة وديمقراطية

لفت رئيس البرلمان التركي ​نعمان قورتولموش​ (Numan Kurtulmuş)، تعليقًا على التّطوّرات الأخيرة في ​سوريا​ بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى أنّ "الشّعب السّوري عانى الكثير في ظلّ الحكم الدّيكتاتوري لنظام البعث قبل انهياره"، مشيرًا إلى "أنّنا نشهد نقطة تحوّل تاريخيّة أَدخل فيها الشّعب السّوري بلاده إلى مسار جديد".

وأكّد، في كلمته خلال افتتاح جلسات مناقشة الموازنة العامة لعام 2025 بالبرلمان، أنّ "من مصلحة تركيا والمنطقة برمّتها، بناء سوريا خالية من جميع التّنظيمات الإرهابيّة، الّتي هي أدوات قذرة للحروب بالوكالة"، موضحًا أنّ "إحدى الأولويّات الرّئيسيّة لتركيا، هي تسريع عمليّة العودة الكريمة والآمنة للمهاجرين الّذين تستضيفهم منذ سنوات عديدة". وأعلن أنّ بلاده ستسعى جاهدةً للوفاء بمسؤوليّاتها لبناء "سوريا حرّة وديمقراطيّة".