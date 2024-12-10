"المرصد السوري": إسرائيل نفذت نحو 250 غارة على سوريا دمرت أهم المواقع العسكرية

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "إسرائيل نفّذت نحو 250 غارة جوّيّة على الأراضي السّوريّة، منذ الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد، في صباح 8 كانون الأوّل الحالي، أي في أقل من 48 ساعة".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل دمّرت أهمّ المواقع العسكريّة في ​سوريا​، شملت مطارات سوريّة وما تحتويه من مستودعات وأسراب طائرات، ورادارات ومحطّات إشارة عسكريّة، والعديد من مستودعات الأسلحة والذّخائر في مواقع مختلفة بمعظم المحافظات السّوريّة، إضافةً إلى مراكز أبحاث علميّة ما أدّى إلى تدميرها بشكل كامل وتعطيل أنظمة الدّفاعات الجوّيّة؛ وإخراج تلك المواقع عن الخدمة".

وذكر المرصد أنّ "في محافظة دير الزور، شنّت طائرات إسرائيليّة غارات استهدفت مستودعات أسلحة في موقع عسكري سابق قرب مدينة ديرالزور، ومستودعات كانت لـ"الحرس الثوري الإيراني" في البادية جنوب البوكمال، ومخازن ومستودعات أسلحة في منجم الملح، ومراكز سابقة لقوّات النّظام السّابق والإيرانيّين في بادية دير الزور".

وأوضح أنّ "في محافظة حماة، استهدفت الغارات مركز البحوث العلميّة قرب بلدة الزاوي بريف مصياف. وفي محافظة حمص، شنّت غارات على مطار الشعيرات، ومستودعات في شنشار . أمّا في محافظة الحسكة، فشنّت غارات على منطقة مطار القامشلي والفوج 54 المعروف بفوج طرطب"، مبيّنًا أنّ "في اللاذقية، استهدفت إسرائيل منشأة دفاع جوّي قرب ميناء اللاذقية على السّاحل السّوري، وطالت الأضرار سفنًا للبحريّة السّوريّة، ومستودعات لقوّات النّظام السّابق في الكورنيش والمشيرفة ورأس شمرا في ريف اللاذقية".