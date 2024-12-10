شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية تلاحق والد زوجة بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على فواز الأخرس صهر بشار الأسد.

يأتي هذا غداة تقارير عن فرار الرئيس السوري السابق إلى روسيا، بعد سيطرة فصائل معارضة على العاصمة دمشق. رحيل بشار الأسد وأدى رحيل بشار الأسد المفاجئ إلى نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته البلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".

ولد الأخرس في مدينة حمص في سبتمبر 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات. زوجة بشار الأسد كما أنه طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس المخلوع.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020، إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

