رفع العلم السوري الجديد على السفارة السورية بموسكو (فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

رفعت السفارة السورية في موسكو علم المعارضة السورية فوق المبنى، اليوم الاثنين، بحسب ما أظهرت الصور القادمة من هناك.

وقبلها، قال مصدر لوكالة “تاس” للأنباء: “سيرفع علم جديد في المستقبل القريب”. علماً أن العلم الوطني القديم اختفى من على مبنى البعثة الدبلوماسية مساء يوم أمس الأحد 8 ديسمبر.

وفي الوقت ذاته أنزلت السفارة السورية في أرمينيا علم البلاد عن مبنى السفارة وسط العاصمة يريفان، حسبما أفاد مراسل وكالة “تاس”.

وكانت الفصائل السورية المسلحة شنت، في 27 نوفمبر، هجوماً واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب.

وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، استولت الفصائل على حلب وحماة ودرعا وحمص، وفي صباح أمس الأحد دخلوا دمشق، وغادرت وحدات الجيش السوري العاصمة.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي استعداده لنقل السلطة في البلاد سلميا، بعد إعلان سقوط حكم نظام بشار الأسد وهروبه لخارج البلاد.

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