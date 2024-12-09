وفاة وفقدان 12 شخصًا جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تسببت الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عنها في إندونيسيا في وفاة عشرة أشخاص وفقدان اثنين آخرين في جزيرة جاوة الرئيسة.

وقال رئيس عمليات الإنقاذ المقدم يودي هاريانتو: “إن الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على البلاد منذ قرابة أسبوع تسببت في حدوث فيضانات على ضفاف الأنهار وأدت إلى إلحاق أضرار على نطاق واسع بأكثر من 170 قرية في مدينة سوكابومي بمقاطعة جاوة الغربية”.

وأضاف هاريانتو، أن الانهيارات الأرضية والفيضانات والرياح القوية أجبرت أكثر من ثلاثة آلاف شخص على الفرار من منازلهم والانتقال إلى الملاجئ المؤقتة التي أقامتها الحكومة.

كما أشار إلى أن عمال الإنقاذ انتشلوا اليوم، عشر جثث في قرى تيجالبولود وسيمبنان وشيماس، الأكثر تضررًا من بينهم ثلاثة أطفال، مضيفًا أن عمال الإغاثة مازالوا يبحثون عن اثنين من القرويين المفقودين.

بدورها، حثت السلطات الإندونيسية ما يقرب من ألف شخص على إخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق آمنة.

يذكر أن عادة ما تتسبب الأمطار الموسمية في الفترة من أكتوبر إلى مارس في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بإندونيسيا، وهي أرخبيل حيث تضم 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص بمناطق جبلية أو بالقرب من سهول الفيضانات الخصبة.

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