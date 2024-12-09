المُعارضة السورية تعلن رسميا سقوط نظام "الأسد".. ما مصير بشار؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت قوات المعارضة السورية، فجر اليوم الأحد، 08 ديسمبر 2024، تحرير العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد.

وقالت المعارضة في بيان عبر التلفزيون السوري الرسمي: "أطلقنا سراح جميع المعتقلين من سجون نظام الأسد".

ما مصير الرئيس بشار الأسد؟

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

من جانبه نقل موقع واللا العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "غادر الأسد دمشق الليلة الماضية حوالي منتصف الليل وتوجه إلى القاعدة الروسية "حميميم" في سوريا بنية متابعة رحلته إلى موسكو، لا توجد في هذه المرحلة أي مؤشرات واضحة على أنه غادر سوريا".

في حين قال مسؤول أمريكي رفيع: "شاهدنا الأسد يغادر دمشق الليلة الماضية واعتقدنا أنه يخطط للسفر إلى روسيا".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.

وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي، فجر الأحد، إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة.

ودعا قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، من جهته مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا".

المصدر : وكالات