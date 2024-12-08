شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. أنباء عن إلقاء القبض على وزير الدفاع السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية القصيرة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصبح أول شخص يعتقل في القضية، وفقا لتقارير إخبارية.

جاء هذا التطور بعد يوم من نجاة الرئيس يون سوك يول من محاولة في البرلمان لعزله من منصبه قادتها المعارضة، وذلك بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في البرلمان لمنع تحقيق الأغلبية اللازمة (ثلثي الأصوات) لتعليق صلاحياته الرئاسية.





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