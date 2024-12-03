لماذا تخلت إسرائيل عن ذبح 15 ألف مقاتل من حزب الله بضربة واحدة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: كشفت مصادر إسرائيلية مساء الإثنين عن "قنبلة استخباراتية" من العيار الثقيل، حيث أكدت تلك المصادر أن إسرائيل كان في مقدورها تصفية 15 ألفاً من عناصر حزب الله بضربة واحدة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فما القصة؟ ولماذا تأخرت ضربة الكبرى التي كان من شأنها حسم الصراع مع حزب الله مبكراً؟.

تم إعداد حبكة القصة منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، حيث أدت أجهزة النداء المتفجرة (بيجر حزب الله) إلى سحق حزب الله، ومهدت الطريق أمام جيش الدفاع الإسرائيلي لسحق الجماعة اللبنانية خلال الشهر التالي، مما أدى إلى وقف إطلاق النار بشروط أكثر ملاءمة لإسرائيل، مما كان متوقعا طوال معظم فترة الحرب التي استمرت 14 شهرا.

ولكن ماذا لو كانت هناك قصة مختلفة تمامًا حيث كان بإمكان إسرائيل أن تفعل المزيد لحزب الله في اللقطة الافتتاحية وقبل ذلك بكثير ، ولكنها لم تفعل؟ في هذا التقرير تناولت صحيفة "جيروزاليم بوست" تفاصيل القصة على مسؤوليتها فيما يتعلق بمصداقية هذه التفاصيل.

في حين أن عناصر مهمة من الرواية المحددة صحيحة، إلا أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي كان يتعامل في بعض الأحيان في الظل مع مجموعة من السيناريوهات الأكثر تعقيدا، بما في ذلك السيناريو الذي قد تتسبب فيه أجهزة الاتصال اللاسلكية المتفجرة في إحداث أضرار أكبر بكثير لحزب الله مما يمكن لأجهزة النداء (البيجر) أن تحدثه، فأجهزة اللاسلكي أشد خطراً وأكثر تأثيراً وأوسع تدميراً.

السيناريو الآخر.. ما هو؟

وفي هذا السيناريو الآخر ـ في سيناريو النجاح الأقصى ـ كان استخدام أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لأجهزة الاتصال اللاسلكية كافياً لقتل ما يصل إلى 15 ألف مقاتل من حزب الله في ضربة واحدة.

وكان هذا ليفوق عدد الذين تم استهدافهم وبلغ عددهم نحو 3500، أغلبهم من حزب الله، والذين أصيبوا في نهاية المطاف بجروح بالغة نتيجة لمزيج من أجهزة الاتصال أولاً، وأجهزة الاتصال اللاسلكية ثانياً في السابع عشر والثامن عشر من أيلول (سبتمبر)

وتقول بعض المصادر إنه لو تم تفعيل أجهزة الاتصال اللاسلكية في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فإن قتل 15 ألف مقاتل من حزب الله في ضربة واحدة كان من الممكن أن ينهي الحرب في الشمال بسرعة، ويبقي إيران والحوثيين خارج الحرب، وربما حتى يدفع حماس إلى عقد صفقة أكثر ملاءمة مع إسرائيل في الجنوب.

خطط الاتصال اللاسلكي

وفي وقت لاحق، سوف يتاح للمؤرخين الاطلاع على جميع النصوص الداخلية والاتصالات بين كبار القادة الدفاعيين والسياسيين فيما يتصل بالحرب، وسوف يتم التوصل إلى استنتاج أكثر حسما بشأن ما كان أو لم يكن ممكنا في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

ولكن مع وجود حدود كبيرة لا تزال مفروضة على ما يمكن لصحيفة جيروزالم بوست الكشف عنه في هذه المرحلة، فقد أشارت المصادر إلى أن:

1) إذا تم تفعيل أجهزة الاتصال اللاسلكية في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فلن يكون لها أي تأثير قريب من الحد الأقصى المأمول في ظل الظروف القائمة.

2) قبل ثلاث سنوات بالفعل، تم تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكية من "الخطة أ" إلى "الخطة ب".

3) ونظراً للتوازن الكامل للظروف، فإن استخدام أجهزة النداء في 17 أيلول (سبتمبر) 2024 تجاوز بكثير التأثير الذي كان من الممكن أن تحدثه أجهزة الاتصال اللاسلكية في عام 2023.

بدأت قصة الأجهزة الإلكترونية المفخخة الجماعية مع أجهزة اللاسلكي، وتعود إلى العقد الذي سبق تطوير أجهزة الفخاخ.

لقد تم إجراء تحديثات على طول الطريق، ولكن التحديث الأكثر أهمية كان قبل بضع سنوات عندما تم اتخاذ القرار بدفع برنامج انفجار جهاز النداء إلى الأمام قبل برنامج انفجار جهاز اللاسلكي.

وكانت الفكرة هي أن تبقى أجهزة الاستدعاء بحوزة قوات حزب الله بشكل أكثر موثوقية في جميع الأوقات، حتى في أوقات السلم أو في أوقات الصراع المنخفض الدرجة.

في المقابل، من الناحية النظرية، لا يمكن لأجهزة اللاسلكي أن تقتل المزيد من مقاتلي حزب الله إلا إذا توافرت كل الظروف العسكرية المناسبة في الوقت نفسه.

لا يزال من الممكن الجدال حول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تشن ضربة كبرى على حزب الله في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، كما أوصى قائد الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت في ذلك الوقت - وهناك جانبان معقدان لهذه المناقشة.

ضياع فرصة الضربة المبكرة

إن الضربة الضخمة الناجحة ربما كانت لتنجح في إلحاق الهزيمة بحزب الله في وقت أبكر كثيراً، وتنقذ ثمانين ألفاً من سكان الشمال من الإخلاء. ولكنها كانت لتؤدي أيضاً إلى نتائج عكسية، فتقتل أعداداً أكبر كثيراً من المواطنين والجنود، مقارنة بالذين قتلوا عندما أمرت إسرائيل بتنفيذ الضربة في أيلول (سبتمبر) من هذا العام.

على أية حال، فإن انفجارات أجهزة النداء ربما كانت بمثابة الطلقة الافتتاحية، وأجهزة اللاسلكي، التي أصبحت بالفعل الخطة البديلة قبل بضع سنوات، كانت بمثابة الطلقة الثانوية.

وهناك قضية رئيسية أخرى تستطيع الصحيفة الآن أن تسلط الضوء عليها بشكل أكبر وهي الظروف التي أدت إلى تفعيل انفجارات أجهزة النداء في 17 أيلول (سبتمبر).

في الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر) ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحكمة التقليدية ــ أن أجهزة الاستدعاء تم تفعيلها على عجل في السابع عشر من أيلول (سبتمبر) فقط لأن حزب الله كان على وشك الكشف عنها ــ كانت خاطئة.

لقد كان هذا السرد الخاطئ منطقيا في ضوء المفاجأة التي بدا عليها الجمهور الإسرائيلي واللبناني من هذه الحادثة بعد أن سمحت إسرائيل لحزب الله بإطلاق الصواريخ على جبهتها الشمالية لمدة 11 شهرا دون اتخاذ أي خطوات كبرى متسقة لفرض تغيير يتجاوز الانتقام المحدود.

اختيار التوقيت بعناية

ولكن الصحيفة علمت أن إسرائيل اختارت التوقيت بعناية، وليس فقط بسبب اكتشاف مفاجئ من جانب حزب الله، والآن، تستطيع الصحيفة أن تكشف أن نتانياهو قرر بالفعل توجيه ضربة كبرى لحزب الله اعتبارا من 12 أيلول (سبتمبر).

ومن الجدير بالذكر أنه في الأيام التي سبقت انفجارات أجهزة النداء، أدلى كل من نتانياهو وغالانت بتصريحات علنية حول تصعيد الضغط لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ليصبح إحدى المهام الأساسية للحرب.

وجاء ذلك بعد أن أعلن غالانت هزيمة آخر كتائب حماس من بين 24 كتيبة في رفح في 21 آب (أغسطس).

التحركات البرية سبقت تفجير البيجر‍!

وبعبارة أخرى، خلال الأسابيع والأيام التي سبقت الانفجارات العميقة، كانت إسرائيل تحرك قواتها البرية والجوية بشكل مكثف نحو الحدود الشمالية بعد أن ركزت معظمها على غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وفي هذه الرواية، مهدت الأجهزة المتفجرة المبرمجة بعناية الطريق لإرسال حزب الله إلى الوراء، مما أدى إلى وقوع هجمات أكثر أهمية، وهو ما اعترف به جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت لاحق.

عدم وجود بيجر جعل قيادات حزب الله هدفاً سهلاً

في غياب أجهزة استدعاء وهواتف محمولة للتواصل، أصبح قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله إبراهيم عقيل ونحو عشرين من كبار قادته الفرعيين بحاجة إلى الاجتماع شخصياً لتطوير خطط الرد.

وعندما نجحوا في ذلك بعد بضعة أيام، قتلت قوات الدفاع الإسرائيلية عقيل وما بين 13 و15 من القادة الفرعيين الآخرين. وهذا لا يعني أن حزب الله لم يقترب قط من كشف مؤامرات أجهزة النداء أو أجهزة الاتصال اللاسلكي.

وأشارت المصادر إلى أنه في شهر أيلول (سبتمبر)، وأيضا في أوقات أخرى سابقة، كانت هناك مخاطر محتملة من التعرض لخطط الأجهزة المفخخة.

في نهاية المطاف، يبدو أن بعض المخاوف المتجددة المتكررة، ولكن ليس بالضرورة إلى مستوى أزمة حقيقية في الكشف عن البرنامج، والتي ظهرت في منتصف أيلول (سبتمبر)، ربما أدت إلى اتخاذ قرار ببدء التفجيرات والهجمات قبل أسبوع أو أسبوعين من حدوثها على أي حال.

وهذه ليست نفس الصورة التي رسمها البعض بأن قرار تنفيذ هجوم كبير على حزب الله جاء بالصدفة تقريبًا بعد أن كانت أجهزة الاستدعاء على وشك الانكشاف للمرة الأولى.

بل إن نتانياهو، اتخذ هذا القرار قبل أيام من ظهور أي خطر جديد من التعرض بشكل أعمق للبرنامج.