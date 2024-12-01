السفير مجتبى أماني وصل الى بيروت بعد ان انهى علاجه في ايران

وصل مساء اليوم الى لبنان سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية السيد مجتبى أماني بعد أن أنهى فترة علاج نتيجة اصابته اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان، حيث كان في استقباله في صالون شرف مطار بيروت الدولي، السفير محمد رضا شيباني، ووفد من قيادة حركة أمل ضم عضو المكتب السياسي طلال حاطوم، ومسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين علي حايك، وفد من حزب الله ضم النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي وعدد من رجال الدين و الشخصيات اضافة الى طاقم السفارة الايرانية في بيروت.

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