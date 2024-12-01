بديع وأعضاء صندوق التكافل البلدي في صيدا جالوا في السوق التجارية متفقدين سير إجراءات تنظيمها

جال رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع يرافقه عضوا لجنة التكافل البلدي في المدينة الدكتور رضوان المصري وحسن ناصر، في سوق صيدا التجارية، وذلك بعد أسبوع من إطلاق حملة إعادة تنظيم السوق بالتنسيق والتعاون مع جمعية تجار صيدا وضواحيها. كما شارك في الجولة عضو مجلس جمعية التجار محمد جمعة ودورية من الشرطة البلدية، وتم الإطلاع على مدى الإلتزام ببنود خطة إعادة تنظيم السوق لجهة ضبط البسطات وعربات الخضار ومعالجة وقوف السيارات.

كما تم تفقد سوق الخضار الحالي في شارع فخر الدين في إطار المساعي لإيجاد حلول لاستيعاب بسطات الخضار المتواجدة خارجه ما يساهم في إنجاح خطة تنظيم السوق التجاري، وأيضا للإطلاع على ما يحتاجه من صيانة وتأهيل.

وشملت الجولة مدينة صيدا القديمة حيث تم الإطلاع من مراقب الأعمال على ما تقوم به فرق البلدية لجهة كنس الأحياء الداخلية.

وأبدى المشاركون في الجولة ارتياحهم للإجراءات المتبعة في تنفيذ خطة إعادة تنظيم السوق التجاري، مؤكدين على ضرورة المتابعة من قبل الشرطة البلدية ومثنين على تجاوب أصحاب العربات والبسطات والتجار مع هذه الإجراءات.