أعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، عن استنكارها "الاعتداء الّذي تعرّض له الزّميل الصّحافي داوود رمال في بلدته الدوير"، مشيرةً إلى "أنّها إذ تدين هذا السّلوك المرفوض من أيّ كان تجاه أيّ صحافي وإعلامي، تضع هذه الحادثة في متناول القضاء لملاحقة المعتدين".
كما أبدت في بيان، استنكارها "للتّعرّض للزّميلة جوني فخري يوم الخميس الماضي في منطقة دير الأحمر، خلال ممارستها مهنتها الإعلاميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الصحافيَين رمال وفخري: لملاحقة المعتدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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