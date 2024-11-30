عراقجي للافروف: التحركات الأخيرة بسوريا جزء من المخطط الصهيو-أميركي لزعزعة الأمن بالمنطقة

وصف وزير الخارجيّة العراقيّة عباس عراقجي، "التّحرّكات الأخيرة للجماعات الإرهابيّة داخل الأراضي السّوريّة، بأنّها جزء من المخطّط الصّهيو-أميركي لزعزة الأمن في منطقة غرب آسيا".
وأكّد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الرّوسي سيرغي لافروف، حول آخر التّطوّرات في الصّعيدَين الإقليمي والدّولي، مع التّركيز على المستجدّات الأخيرة في سوريا، أنّ على "إيران وروسيا ودول المنطقة لاسيّما الجوار السّوري، أن تتحلّى باليقظة ومزيد من التّنسيق، لإفشال هذا المخطّط، والتّصدّي لتحرّكات الإرهابيّين في سوريا والمنطقة"، مذكّرًا بـ"واجب المجتمع الدّولي قبال ظاهرة الإرهاب البغيضة".
من جهته، شدّد لافروف على "ضرورة التّنسيق بين جميع الجهات، من أجل التّصدّي للإرهاب"، داعيًا إلى "استمرار المشاورات الوثيقة بين موسكو وطهران".
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