الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" قدمت مساعدات إنسانية لسكان بلدة برج رحال

قدّمت الكتيبة الكوريّة العاملة ضمن "اليونيفيل"، المعروفة باسم "كتيبة دونغميونغ"، مواد أساسيّة للسّكان في جنوب لبنان، بعد اتفاق وقف إطلاق النّار.

وفي هذا الإطار، زارت الكتيبة مبنى بلدية ​برج رحال​ ووزّعت 120 صندوقًا من المساعدات الإنسانيّة، تضمّنت مواد غذائيّة وتنظيف، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال مثل الحليب والحفاضات، ومستلزمات خاصّة بالنّساء، بما مجموعه 13 نوعًا من المواد الضّروريّة للحياة اليوميّة.

وقاد قائد الكتيبة الكوريّة العقيد يو جونغيون فريق العمليّات المدنيّة والعسكريّة، لزيارة خمس قرى ضمن منطقة العمليّات، للاستماع إلى معاناة السّكان، والعمل على إعادة إعمار القرى وتحسين ظروف الحياة في المستقبل.

وخلال زيارته لقرية برج رحال، أشار يو جونغيون إلى "أنّنا نرحّب بكم بصدق بعودتكم إلى منازلكم، بعد تجاوزكم الألم والمعاناة الّتي سبّبتها الظّروف الصّعبة. ستدعم وحدتنا الكوريّة بكلّ السّبل الممكنة، استعادة السّلام والاستقرار الّذي كان قبل النّزاع".

ولفت إلى أنّ "الوحدة الكوريّة المتمركزة في جنوب لبنان، تعمل على مراقبة وقف إطلاق النّار بين إسرائيل ولبنان، في إطار جهودها لتحقيق السّلام في الشّرق الأوسط. ولكن منذ أيلول الماضي، ازدادت الأوضاع سوءًا بسبب الغارات الإسرائيليّة المكثّفة والعمليّات البرّيّة.

وركّز على أنّ "مع ذلك، تخطّط الوحدة الكوريّة للقيام بأنشطة إنسانيّة شاملة، وهي واحدة من المهام الّتي كلفتها بها الأمم المتّحدة. وفي حال استقرار الأوضاع، تنوي الوحدة تقديم الدّعم الطبّي وتحسين مرافق المدارس، إلى جانب تنفيذ عمليّات مدنيّة وعسكريّة مصمّمة خصّيصًا لتلبية احتياجات السّكان. كما تخطّط الوحدة لتقديم دروس لتعليم الخياطة وصناعة الصّابون، لدعم الاستقلال الاقتصادي للسّكان المحليّين".