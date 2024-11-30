عبدالمسيح: أطالب الحكومة بعقد جلسة طارئة لأخذ موقف حياد لبنان عن الحرب القائمة حاليا في سوريا

أشار النائب أديب عبد المسيح، الى أنني "أطالب الحكومة اللبنانية بعقد جلسة طارئة لأخذ موقف حياد لبنان عن الحرب القائمة حاليا في سوريا ومنع أي فصيل لبناني من التدخل أو الإسناد أو ربط النزاع هناك. كما نطلب وضع خطة واضحة لمنع تدفق نازحين عبر الحدود. لبنان بين فكي كماشة وآخر ما نريده الآن ذريعة لتدمير ما تبقى من لبنان. مش ناقصنا".

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