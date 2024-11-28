واشنطن: هناك فرصة جديدة الآن لدفع عملية وقف إطلاق النار في غزة للأمام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أن "هناك فرصة جديدة وإمكانية الآن لدفع عملية وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى في غزة إلى الأمام".

وأوضح سوليفان في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجوب بذل جهود جديدة للتوصل إلى صفقة في غزة.

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وقال "نركز اهتمامنا الآن لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأشار سويلفان إلى أن الرئيس بايدن يعمل من خلال إشراك مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر لإحياء جهود التوصل لصفقة في غزة.

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وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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وحول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، أوضح سوليفان أن إسرائيل أضعفت حزب الله وقضت على البنية التحتية للإرهاب بجنوب لبنان.

ولفت إلى أن هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث يتم ضمان أمن إسرائيل ومصالح أمريكا.

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"لقد نجحنا في إنجاز الاتفاق دون أن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء، فيما استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غارات عنيفة على مواقع في العاصمة بيروت، والبقاع، والجنوب اللبناني حتى اللحظة الأخيرة، وذلك في إطار عدوانها على لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على خلفية جبهة الإسناد التي أطلقها حزب الله دعمًا لقطاع غزة.

المصدر : وكالات