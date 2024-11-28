بري التقى ميقاتي قبيل انعقاد الجلسة النيابية العامة

استفبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قبيل انعقاد الجلسة النيابية العامة. وتوافد النواب للمشاركة في جلسة مجلس النواب المقررة عند الـ 11:00 قبل ظهر اليوم والمخصّصة بشكل أساسي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

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