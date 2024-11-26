بديع واكب ميدانيا ليلا تداعيات ما قبل وبعد الغارة الإسرائيلية على مركز القرض الحسن صيدا

واكب رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع ميدانيا تداعيات ما قبل وبعد الغارة الإسرائيلية المعادية على مركز القرض الحسن في شارع رياض الصلح الرئيسي في مدينة صيدا.

وتابع بديع مع قادة الاجهزة الأمنية والعسكرية في محيط مبنى البلدية الإستعدادات والجهوزية للشرطة البلدية وفرق الإنقاذ والإطفاء والطوارىء البلدية والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني قبل الغارة، كما تابع الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية من أجل تأمين سلامة المواطنين والقاطنين في محيط المكان المستهدف.

ثم وبعد حصول الغارة تفقد بديع وعقيلته المحامية الأستاذة مايا المجذوب مكان الغارة واطلع على الأضرار في المبنى المستهدف ومحيطه. وقال : الحمدلله لم تقع إصابات والأضرار مادية في المكان المستهدف . وقد أعطيت التعليمات لفرق الطوارى ء وفرق الإنقاذ من أجل التدخل ورفع ما خلفته الغارة من أضرار في شارع رياض الصلح .