فيديو لاقتحام جنود إسرائيليين لكنيسة في ديرميماس الجنوبية وسخريتهم من مراسم الزواج

انتشر عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، مقطع مصّور يظهر عددًا من جنود لواء غولاني الإسرائيلي الّذين اقتحموا كنيسةً أرثوذكسيّةً في بلدة ديرميماس في جنوب لبنان، وهم يقدّمون مشهدًا تمثيليًّا ساخرًا لمراسم زواج.

وظهر في الفيديو جندي وهو يسأل آخرَين عن اسمَي العروس والعريس، ومدّة العلاقة بينهما قبل الزّواج، قبل أن يعترض جندي ثان ويعلن حبّه للعروس، وسط حالة من الضّحك والهرج والمرج.

يُذكر أنّ الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم بلدة ديرميماس في 22 تشرين الثّاني الحالي، تحت غطاء من القصف المدفعي العنيف، في محاولة لحصار مدينة الخيام الّتي تجري فيها اشتباكات ضارية مع عناصر "حزب الله".

وكانت قد كشفت صحيفة "الأخبار" أمس، نقلًا عن مصدر عسكري، أنّ "منذ فجر اليوم، نفّذت القوّات الإسرائيليّة إعادة تموضع على وقع ضربات "حزب الله"، فانسحبت من تلة لوبيا في خراج القليعة المواجهة لقلعة الشقيف، ومن داخل بلدة ديرميماس، وتراجعت شرقاً باتجاه تل النحاس. ومن أطراف الخيام، رُصد تراجع عدد من دبّابات الـ"ميركافا" باتجاه الشاليهات شرقًا ووطى الخيام جنوبًا".