شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بريطانية تحذر من "حرب سيبرانية خفية" روسية ضد دول الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت وزيرة العمل البريطانية ليز كيندال بأن دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" تشارك في "حرب سيبرانية خفية" مع روسيا.

وأعلن زميلها الوزير في مكتب مجلس الوزراء بات مكفادن أنه سيحذر في خطاب رئيسي الأسبوع المقبل، من أن روسيا مستعدة لشن سلسلة من الهجمات السيبرانية على بريطانيا ودول أخرى أعضاء في الناتو، بهدف إضعاف الدعم لأوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). زعزعة استقرار الناتو وفي حديثها إلى قناة "سكاي نيوز"، قالت كيندال إن مكفادن محق في الإشارة إلى "أن هناك ليس فقط حربًا عسكرية مفتوحة مع روسيا بصفتها المعتدي، بل هناك أيضا حرب سيبرانية خفية، وأن روسيا ستبذل كل ما بوسعها لزعزعة الاستقرار، ليس فقط داخل أوكرانيا، ولكن أيضا بين حلفاء الناتو".

وأضافت: "علينا أن نكون يقظين تمامًا كحكومة، وكذلك في الشركات والمجتمع الأوسع لحماية أنفسنا من تلك الهجمات السيبرانية، وقد ركزنا منذ أشهر على التأكد من وجود جميع إجراءات الحماية التي نحتاجها، بما في ذلك الحماية السيبرانية، لأن هناك تهديدًا من روسيا، يتمثل في هذه الحرب الخفية، إلى جانب العدوان العسكري العلني". تعزيز الحماية ومن المتوقع أن يوضح مكفادن، تفاصيل خطط المملكة المتحدة لتعزيز الحماية ضد التهديدات السيبرانية الناشئة في خطاب اليوم الاثنين، وكذلك كيفية تعزيز التعاون مع حلفاء الناتو.

كما سيجتمع مكفادن ومسؤولون كبار في الأمن القومي مع قادة الأعمال الأسبوع المقبل لمناقشة سبل حماية أنفسهم من تلك التهديدات.