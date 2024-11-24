وسائل إعلام إسرائيلية: رصد 200 صاروخ أطلقت من لبنان نحو مناطق متفرقة في إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "رصد 200 صاروخ أطلقت من لبنان نحو مناطق متفرقة في إسرائيل".

هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في عكا وخليج حيفا والكابري بالجليل الغربي.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.