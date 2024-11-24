اشار رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في تصريح له، الى اننا "تداولنا وزملائي اعضاء تكتل ‫التوافق الوطني‬ مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الدكتور ‫وليد بخاري ‬في مختلف القضايا اللبنانية والاقليمية، حيث عبّرنا عن تأييدنا لما جاء في قمة الرياض الاسلامية والعربية ٢٠٢٤ وعن حلّ الدولتين، كما كان هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من الرؤى المتعلقة بأزمات المنطقة ولا سيما الأزمات اللبنانية ووقف إطلاق النار، وكالعادة اتّسم اللقاء بالعمق والوضوح ومشاعر الأخوة والصداقة".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي بعد لقاء تكتل التوافق الوطني مع السفير السعودي: تطابق في وجهات النظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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