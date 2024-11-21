أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الهولندية اكدت أنها ستنفذ أوامر الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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