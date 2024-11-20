التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على مدينة تدمر ومعلومات عن استهداف أبنية سكنية

أفاد التلفزيون السوري عن "عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي". وأوضحت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان استهدف ابنية سكنية داخل المدينة". وسبق وأفاد التلفزيون السوري، عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة تدمر وسط البلاد، وأنه يتم التحقق من طبيعة الانفجارات.

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