افادت قناة "الجديد"، عن اجواء عين التينة، بأن "الأجواء إيجابية وأفضل من يوم أمس والدليل على ذلك أن المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين متوجّه الى تل أبيب اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد" عن اجواء عين التينة: الامور إيجابية وأفضل من يوم أمس والدليل على ذلك أن هوكستين متوجّه الى تل أبيب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.