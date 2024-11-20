الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 43985 قتيلا و104092 مصابا

افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع، الى 43985 قتيلا و104092 مصابا منذ 7 تشرين الاول".

واشارت الى أن "الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و84 مصابا".