باشرت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية،" و"الهيئة الصحية الاسلامية" العمل على ازالة الركام والحجارة من الطرقات الناتجة عن الغارات الاسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي المعادي فجرا على بلدة عين بعال.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني في كشافة الرسالة والهيئة الصحية باشر ازالة الركام جراء الغارات الاسرائيلية في عين بعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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