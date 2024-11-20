معاريف: قصف يستهدف منشأة استراتيجية على مشارف تدمر شمالي سوريا

افادت صحيفة "معاريف"، عن "قصف يستهدف منشأة استراتيجية على مشارف تدمر شمالي سوريا". وكان قد افاد التلفزيون السوري، عن "قصف إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي"، لافتا الى أن "المعلومات تشير إلى استهداف مبان سكنية".

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