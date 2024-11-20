الأب بوعبود التقى وزير الدفاع: تضحيات الجيش وجهوده في حماية الوطن وصون أمنه هي موضع فخر واعتزاز

اكد رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، خلال لقائه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، ان" هذا الاستقلال يطل هذا العام منقوصا بفراغ سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية وسط حرب صعبة يشنها العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مشددا على ان "تضحيات الجيش اللبناني وجهوده المستمرة في حماية الوطن وصون أمنه هي موضع فخر واعتزاز لكل لبناني".
بدوره، شكر سليم الأب بوعبود والوفد المرافق على الزيارة، لافتا الى "التحديات والتضحيات في هذه الظروف التي يمر بها وطننا "، مشددا على "دور الجيش الثابت بمبادئه الوطنية، مقدما على مذبح الوطن الشهيد تلو الاخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وامنه، ابطالا اوفياء للقسم الذي رددوه وما تراجعوا يوماً رغم التحديات والظروف الصعبة".
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