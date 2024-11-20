أكد المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين في تصريح من عين التينة، انه "لا يمكن الإفصاح علنا عن النقاط الخلافية بين إسرائيل ولبنان بشأن اتفاق وقف إطلاق النا، وسأذهب الى إسرائيل للمناقشة هناك بناء على ما ناقشناه هنا"، مشيرا الى ان " الأجواء إيجابية وهناك تقدم قد أحرز".
وتابع :":"يمكن القول إننا أنجزنا تقدما بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان وسنعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة في الأمور كافة"، مضيفا :"وسوف نمشي خطوة تلو الأخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان و"إسرائيل" وسنطلعكم على ما نتوصل إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين أكد ان الأجواء إيجابية وهناك تقدم قد أحرز: لن أفصح عن أي معلومات حتى الآن وسأذهب الى إسرائيل للمناقشة هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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