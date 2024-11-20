وزير الخارجية الإسرائيلي: في أي اتفاق سيتم التوصل إليه سنحافظ على حرية العمل عند حدوث أي خروقات

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الى أن "في أي اتفاق سيتم التوصل إليه سنحافظ على حرية العمل عند حدوث أي خروقات"، مؤكدا أنه "من المهم التأكيد على أننا نريد اتفاقا مع لبنان يصمد لوقت طويل".

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