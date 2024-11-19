إعلان أوروبي مشترك لردع بوتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أصدر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة إعلانا مشتركا في وارسو اليوم الثلاثاء، حول الأمن الأوروبي المشترك وتهديدات بوتين.

وناقش وزراء خارجية (مثلث فايمار) من ألمانيا وفرنسا وبولندا الأمن الأوروبي مع وزراء خارجية إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وقال الإعلان المشترك: لقد اجتمعنا اليوم، نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، مدركين أن أمننا المشترك يواجه تحديًا لم يسبق له مثيل في حياتنا.

واضاف: خلال الألف يوم الماضية، قتلت روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا آلاف الأشخاص وانتهكت القانون الدولي مرارًا وتكرارًا.

نزعة متهورة

إن النزعة التعديلية المتهورة من جانب روسيا ورفضها المستمر لوقف العدوان والانخراط في محادثات ذات مغزى تشكل تحديًا للسلام والحرية والازدهار في القارة الأوروبية وفي منطقة عبر الأطلسي.

وقالت الدول الأوروبية: تعتمد روسيا بشكل متزايد على شركاء مثل إيران وكوريا الشمالية من أجل دعم حربها غير القانونية.

إن الأنشطة الهجينة المتصاعدة التي تقوم بها موسكو ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي غير مسبوقة أيضًا من حيث تنوعها ونطاقها، مما يخلق مخاطر أمنية كبيرة.

ولكي نتمكن من مواجهة هذا التحدي التاريخي، فإننا عازمون على الوقوف متحدين مع شركائنا الأوروبيين وعبر الأطلسي للتفكير والتصرف على نطاق واسع فيما يتعلق بالأمن الأوروبي. ويجب على الدول الأوروبية أن تلعب دورًا أكبر في ضمان أمننا، بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا عبر الأطلسي والعالميين.

خطة عمل

وقال الإعلان المشترك: لذلك، نعتبر اليوم أنه من الضروري:

إعادة التأكيد على الدور الدائم لحلف شمال الأطلسي القوي والموحد باعتباره حجر الأساس للدفاع والأمن الأوروبي، استنادًا إلى رابطة عبر الأطلسي قوية، والتزام صارم بالدفاع عن بعضنا البعض، وتقاسم الأعباء بشكل عادل؛

تعزيز حلف شمال الأطلسي من خلال زيادة إنفاقنا على الأمن والدفاع، بما يتماشى مع التزاماتنا السابقة، مع إعادة التأكيد على أنه في كثير من الحالات، ستكون هناك حاجة إلى إنفاق يتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمعالجة التهديدات المتزايدة للأمن وتلبية متطلبات الردع والدفاع عبر جميع المجالات في منطقة اليورو الأطلسية.

تعزيز دفاعي

تعزيز أمن أوروبا ودفاعها، باستخدام كل الروافع المتاحة لنا، بما في ذلك القوة الاقتصادية والتمويلية للاتحاد الأوروبي وتعزيز القاعدة الصناعية الأوروبية. ولتحقيق هذه الغاية، سنبني على العمل في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبين مجموعات الحلفاء ومع البلدان ذات التفكير المماثل، ومناقشة التمويل المبتكر، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار في مجال الدفاع؛

الاستثمار في قدراتنا العسكرية الحاسمة، بما في ذلك الدفاع الجوي، والضربات الدقيقة، والطائرات بدون طيار، والخدمات اللوجستية المتكاملة، وكذلك في البنية الأساسية الحيوية والدفاع السيبراني، مع الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام التقنيات الجديدة؛

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الحرب المعرفية والتهديدات الهجينة في أوروبا، أيضًا من خلال آليات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وتعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود،

دعم عسكري

زيادة دعمنا العسكري والاقتصادي والمالي لأوكرانيا، مع الترحيب بقرض مجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار لضمان حصول أوكرانيا على الموارد الكافية للعام المقبل؛

"نواصل دعمنا للسلام العادل والدائم في أوكرانيا، على أساس ميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد أن السلام لا يمكن التفاوض عليه إلا مع أوكرانيا، مع وجود الشركاء الأوروبيين والأمريكيين ومجموعة الدول السبع إلى جانبها، والتأكد من أن المعتدي سيتحمل العواقب، المالية أيضًا، لأعماله غير القانونية التي تنتهك القواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة،

ونواصل ردع روسيا، وإحباط قدرة بوتن على مواصلة حربه العدوانية، وتقييد بناء القدرات العسكرية الروسية، بما في ذلك من خلال التدابير التقييدية.

التزام راسخ

ونؤكد التزامنا الراسخ بالبنية الأمنية الأوروبية القائمة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي انتهكتها روسيا بشكل خطير في السنوات الأخيرة.

نحن مقتنعون بأن هذه هي اللحظة التي يجب أن نقدم فيها ونضمن أن مواطنينا يعيشون في سلام وحرية وازدهار. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون المزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتعاون المعزز بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، من الأمور الأساسية.

وخلص الإعلان إلى القول: ونحن نعتبر هذه أيضًا فرصة فريدة لتجديد أسس علاقاتنا عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة الأميركية من خلال تعزيز حلف شمال الأطلسي وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل داخل التحالف.