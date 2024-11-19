ثورة "ضرائب الميراث" تهزّ بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تشهد بريطانيا راهناً ما يمكن تسميته "ثورة المزارعين احتجاجا على ضرائب الميراث" التي أعلنتها الحكومة في الميزانية العامة للعام المالي 2024 -2025.

وأعلن 10 داونينغ ستريت تمسكه بموقفه بشأن ضريبة الميراث على الرغم من احتجاج المزارعين أمام مقر رئاسة الحكومة والبرلمان والذي يقوده الاعلامي الشهير جيريمي كلاركسون الذي يملك مزرعة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أيضًا إن الحكومة تريد التواصل مع المزارعين المتضررين. وعندما سُئل عما إذا كانت الحكومة متأكدة بنسبة 100٪ من أنها لن تعدل السياسة أو حدودها، قال المتحدث "لا"، لن تتغير.

وأصر المتحدث على أن رئيس الوزراء "يقدر المزارعين بشكل كبير"، الذين وصفهم بأنهم أمناء على الريف وحاسمون في اقتصاد المملكة المتحدة، وأنه يفهم مخاوفهم وقوة مشاعرهم.

وعلى الرغم من ذلك، تشعر الحكومة بأن السياسة عادلة ومتوازنة ومتناسبة.

يشار إلى أنه في الميزانية الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن المزارع التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني ستضطر إلى دفع ضريبة ميراث بنسبة 20٪ اعتبارًا من أبريل 2026.

كلام ستارمر

وعلى صلة، حين سئل رئيس الوزراء السير كير ستارمر على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو بالبرازيل، عن احتجاج الآلاف من المزارعين على خطط فرض ضريبة ميراث بنسبة 20٪ على العقارات التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني، أصر رئيس الوزراء على أنه "يريد دعم الزراعة"، مشيرًا إلى استثمار بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصناعة.

ويقول السير كير: "لن تتأثر الغالبية العظمى بهذا". "حيث يتجاوز الناس هذه العتبة، تكون الضريبة 20٪ - أي نصف ما يدفعه الجميع الآخرون".

نتبع نهجًا متوازنًا

ويضيف أنه نشأ في منطقة ريفية، مشيرًا إلى أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية يحتاجون أيضًا إلى مستشفيات ومدارس جيدة - والتي يتم الاستثمار فيها.وعندما سُئل عما إذا كانت السياسات الضريبية حول الزراعة والمدارس الخاصة هي حرب طبقية، قال: "لا، بالتأكيد لا. ويقول إن الحكومة تتخذ "نهجًا متوازنًا" "لسد الثقب الأسود" الذي تركه المحافظون.

موقف كلاركسون

وإذ ذاك، خلال وقفة احتجاج المزارعين في وستمنستر، في قلب لندن، قال جيريمي كلاركسون إن تكاليف إدارة المزرعة "صعقته".

ودخل مقدم برنامج Top Gear التلفزيوني السابق صناعة الزراعة كجزء من برنامجه التلفزيوني على Amazon، Clarkson's Farm - واعترف سابقًا بأن أحد دوافعه كان تجنب الضرائب.

لكنه يقول إن إدارة المزرعة مكلفة للغاية، مشيرًا إلى جرارات بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، و500 ألف جنيه إسترليني "الآلات الزراعية والمعدات التي "تكلف ثروة".

أموال قليلة

ويؤكد كلاركسون: "أموال قليلة جدًا" في الزراعة إذا حاولت تسعير ما تبيعه بما يتناسب مع ذلك، فستجد الكثير من التذمر".

ويضيف: "ستجد أشخاصًا يقولون: يمكنني الحصول على دجاجة من الخارج". نعم، يمكنك ذلك، لكنها مليئة بالكلور لدرجة أن مذاقها يشبه حوض سباحة بمنقار".

كما ينتقد كلاركسون "المدافعين عن البيئة" الذين ينتقدون التأثير المناخي للأسمدة والأبقار - وهي مصدر رئيسي للميثان.

ويقول كلاركسون إن هناك "أموالًا قليلة جدًا" في الزراعة، ثم يستقبل الجمهور صيحات الاستهجان عندما يشير إلى الميزانية.

رسالة للحكومة

ويرفض مزاعم الحكومة بأن معظم المزارعين لن يتأثروا بالتغييرات في ضريبة الميراث. ويختتم كلاركسون بـ "رسالة" للحكومة من أجل الجميع هنا، وجميع المزارعين العالقين في منازلهم اليوم مشلولين بضباب اليأس بسبب ما فرض عليهم، أتوسل إلى الحكومة أن تقبل أن هذا كان متسرعًا، ولم يكن مدروسًا، وكان خطأ".

وقال: "هذا هو الشيء الكبير الذي يجب القيام به - الاعتراف به، والتراجع عنه."

حزب المحافظين

ومن جهتها، تحدثت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك مؤكدة العزم على إلغاء ضريبة المزارع، وقالت عضو البرلمان عن شمال غرب إسيكس، وتقول إن النواب مثلها الذين تضم دوائرهم الانتخابية مناطق ريفية "يعرفون كيف تكون الزراعة".

وقالت بادينوك إن المزارعين "يحتاجون إلى الحماية"، مضيفة، "نحن نفهم أنكم كنتم تفعلون هذا طوال حياتكم وبدونكم، لا يمكننا أن نأكل".

وأضافت: يحمل المزارعون "عبئًا على البلد بأكمله"، مشيرين إلى المشاكل التي يواجهونها بالفعل "في التفاوض مع محلات السوبر ماركت" وارتفاع أسعار الأسمدة.

وتضيف زعيمة حزب المحافظين: "اعلموا كيف ستدمر هذه الضريبة أسلوب حياتكم"، وتعهدت بإلغاء هذه الضريبة إذا عاد المحافظون إلى السلطة.

وختمت بادينو قائلة: "إن هذه السياسة غير عادلة وقاسية بشكل واضح، وسنفعل كل ما في وسعنا - إذا لم يغيروا موقفهم الآن - لإلغاء هذه الضريبة".