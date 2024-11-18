شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتزم زراعة مليار شجرة وتحويل 10% من الأراضي الزراعية إلى غابات والان نبدء بالتفاصيل

تخصيص 43 مليار كورون

الدمام - شريف احمد - وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الاثنين، على اتفاق لزراعة مليار شجرة وتحويل 10% من الأراضي الزراعية إلى غابات وموائل طبيعية خلال العقدين المقبلين في محاولة لتقليل استخدام الأسمدة.ووصفت الحكومة الاتفاق بأنه "أكبر تغيير في المشهد الطبيعي الدنماركي خلال 100 عام".وقال جيب بروس رئيس الوزارة الثلاثية الخضراء التي تأسست لتطبيق أي اتفاق بيئي يتم التوصل إليه في الدنمارك "الطبيعة في الدنمارك ستتغير بطريقة لم نراها منذ جفاف الأراضي الوطيئة في 1864".ويشمل الاتفاق المزارعين وقطاع الصناعة والنقابات العمالية والمنظمات البيئية.ووفقًا للاتفاق سيتم تخصيص 43 مليار كورون (1ر6 مليار دولار) للحصول على الأراضي التي سيتم تحويلها إلى غابات من المزارعين خلال العقدين المقبلين، بحسب الحكومة.في الوقت نفسه فإن الغابات الدنماركية ستزيد بمقدار 250 ألف هكتار (618 ألف فدان) إلى جانب 140 ألف هكتار (346 ألف فدان) أخرى تستخدم حاليا في الزراعة. وتغطي الغابات حاليا 6ر14% من مساحة الدنمارك.يذكر أن الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي وحزب المعتدلين توصلت إلى الاتفاق الجديد مع حزب الشعب الاشتراكي والمحافظين والتحالف الليبرالي والحزب الليبرالي الاجتماعي.ويعتبر التصويت على الاتفاق في البرلمان مجرد إجراء شكلي.وفي يونيو/حزيران الماضي قالت الحكومة إنها ستفرض ضرائب كربون على المزارعين وفقًا لكميات الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطعان الماشية من أبقار وخراف وخنازير الخاصة بهم اعتبارا من .2030 وستكون الدنمارك أول دولة تفرض ضريبة كربون على مزارع الماشية.