الجيش الاسرائيلي زعم تدمير عشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية والوسائل القتالية في جنوب لبنان

زعم الجيش الاسرائيلي ان قواته دمرت العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية والقذائف الصاروخية والوسائل القتالية في المنطقة التي أطلِقت منها مئات القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل".
وادعى انه "وفي إحدى عمليات التمشيط عثر المقاتلون على بنية تحتية تحت أرضية تمتد لعشرات الأمتار في المنطقة ودمروها حيث كانت البنية التحتية هذه تحتوي على غرف مكوث، ومواد غذائية ومطبخ إلى جانب العديد من الوسائل القتالية".
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