الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء "كفير" في معارك بشمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك بشمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 5 عسكريين خلال 24 ساعة 3 منهم في غزة و2 في لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.