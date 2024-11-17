غادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان بيروت الى دولة قطر بعد ظهر اليوم لتمثيل لبنان في القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة-مؤتمر روّاد لريادة الأعمال الذي ينعقد بمبادرة من منظمة الاسكوا وبنك قطر للتنمية على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة الدوحة.
ويلقي بوشكيان كلمة يعدّد فيها تطوّر القطاع الصناعي اللبناني رغم الأزمات التي تمرّ على لبنان، كاشفاً أهداف العدو الاسرائيلي، ومحاولاته المتكررة لضرب الاقتصاد وتدمير بناه التحتية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان الى الدوحة لتمثيل لبنان في القمة العربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.