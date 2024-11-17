بوشكيان الى الدوحة لتمثيل لبنان في القمة العربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

غادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان بيروت الى دولة قطر بعد ظهر اليوم لتمثيل لبنان في القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة-مؤتمر روّاد لريادة الأعمال الذي ينعقد بمبادرة من منظمة الاسكوا وبنك قطر للتنمية على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة الدوحة.

ويلقي بوشكيان كلمة يعدّد فيها تطوّر القطاع الصناعي اللبناني رغم الأزمات التي تمرّ على لبنان، كاشفاً أهداف العدو الاسرائيلي، ومحاولاته المتكررة لضرب الاقتصاد وتدمير بناه التحتية.