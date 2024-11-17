اذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء إزالة الحواجز العسكرية بالمستوطنات القريبة والملاصقة لحدود لبنان

افادت اذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بدء إزالة الحواجز العسكرية بالمستوطنات القريبة والملاصقة لحدود لبنان، مشيرة الى انه "من المتوقع خلال الأيام المقبلة سحب الجيش قواته من هذه المستوطنات".

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