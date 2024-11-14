جعجع: على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب وأعارض قيام الجيش اللبناني بنزعه بالقوة

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح لوكالة "رويترز"، إلى أن "على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب وتجنيب لبنان الدمار"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

ورأى أن "مع تدمير البنية التحتية لحزب الله ومستودعاته يتم تدمير جزء كبير من لبنان وهذا هو الثمن"، معتبرا أن "ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح".

وقال جعجع: "أدعو حزب الله والدولة لتنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية لحل الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة"، وتابع: "أعارض قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة".

ولفت إلى أنه لا يرى "إمكانية اندلاع أي حرب أهلية وحزبي لا يريد بشكل قاطع أن تبدأ تلك الحرب".

ورأى جعجع أن "نزوح اللبنانيين الشيعة لمناطق سنية ومسيحية من شأنه إثارة مشاكل في بلد يعاني اقتصاديا".