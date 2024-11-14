أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح لوكالة "رويترز"، إلى أن "على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب وتجنيب لبنان الدمار"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.
ورأى أن "مع تدمير البنية التحتية لحزب الله ومستودعاته يتم تدمير جزء كبير من لبنان وهذا هو الثمن"، معتبرا أن "ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح".
وقال جعجع: "أدعو حزب الله والدولة لتنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية لحل الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة"، وتابع: "أعارض قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة".
ولفت إلى أنه لا يرى "إمكانية اندلاع أي حرب أهلية وحزبي لا يريد بشكل قاطع أن تبدأ تلك الحرب".
ورأى جعجع أن "نزوح اللبنانيين الشيعة لمناطق سنية ومسيحية من شأنه إثارة مشاكل في بلد يعاني اقتصاديا".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب وأعارض قيام الجيش اللبناني بنزعه بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.