الجيش الإسرائيلي أخطأ في زجّ اسم بلدة عنجر بمزاعمه حول موقع لإطلاق الصواريخ وأعاد النشر على أن الموقع في بلدة أنصار

أعاد الجيش الإسرائيلي نشر مزاعم له بعد أن أخطأ في زج اسم بلدة عنجر في ادعاء بشأن إطلاق حزب الله صواريخ من قاعدة مهجورة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، ليكتب في نص البلاغ المعدّل أن القاعدة المهجورة تقع في بلدة أنصار الجنوبية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.