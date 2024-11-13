شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما.. استبعاد مفاعل نووي ياباني عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعدت هيئة الرقابة النووية اليابانية يوم الأربعاء، مفاعلًا من إعادة العمل في شمال وسط البلاد، فيما يُعد أول استبعاد وفقًا لمعايير السلامة التي أُعيد تطبيقها بعد كارثة فوكوشيما 2011.

ويعد القرار ضربة لليابان في الوقت الذى تسعى فيه لتسريع إعادة تشغيل المفاعلات لتعظيم القوة النووية.

مفاعل غير لائق

وقالت هيئة تنظيم النشاط النووي إن مفاعل تسوروجا رقم 2 "غير لائق"، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة أخفقت في معالجة مخاطر السلامة الناجمة عن وجود خطوط معيوبة نشطة محتملة، ما من الممكن أن يحدث زلازل أسفلها.





ويُعد المفاعل، الذي تشغله شركة جابان للطاقة النووية، أول مفاعل يُرفض وفقًا لمعايير السلامة التي أُقرت خلال عام 2013، بناء على الدروس الناجمة عن كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في أعقاب وقوع زلزال قوي وموجات مد عاتية "تسونامي".

فحص صارم

وقال رئيس الهيئة شينسوكي ياماناكا للصحفيين: "لقد توصلنا إلى هذا القرار بناء على الفحص الصارم".

بينما قالت شركة جابان للطاقة النووية في بيان، إنها تشعر بالأسف الشديد لصدور هذا القرار، وإنها ستستمر في جهودها لاستئناف عمل المفاعل.