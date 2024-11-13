قوى الأمن: توقيف شخصا سلب مبلغا ماليا بقوة السلاح من مطعم في الكسليك

أعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، للحد من الجرائم الجنائية المهمة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أقدم شخص، ملثم ومسلح، فجر تاريخ 31-10-2024، على الدخول إلى أحد المطاعم المعروفة في الكسليك، وسلب مبلغا ماليا، مجموعه يقارب الـ 8 آلاف دولار أميركي، من الخزنة، وذلك بعد أن قام بتهديد الموظف الموجود بمسدس حربي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وكشفت المديرية، أنه "على الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية والتقنية في موقع حصول عملية السلب. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية الفاعل، وهو: أ. ص. (من مواليد عام 1984، لبناني.) بتاريخ 7-11-2024، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في وادي خالد".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه العملية، بعد أن كان قد خطط لها، كونه كان موظفا سابقا في أحد فروع المطعم، وعلى معرفة تامة بمواعيد الإقفال وعمليات جمع المبالغ المالية من الصندوق ووضعها في الخزنة. وقد أقر بسلب مبلغ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي تقريبا وما يقارب الستين مليون ليرة لبنانية، وأنه لاذ بالفرار على متن دراجته الآلية. بتفتيش منزله، ضبط المبلغ المسلوب، وأعيد إلى إدارة المطعم. كما تم ضبط المسدس والدراجة المستخدمين في عملية السلب".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري في حق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".