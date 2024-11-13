بايدن المغادر يلتقي ترامب العائد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يعقد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته في يناير 2025 بجو بايدن اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس المنتخب العائد ثانية للمكتب البيضاوي دونالد ترامب اجتماعا لبحث إجراءات تسليم السلطة.

الاجتماع يتم في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي لواشنطن العاصمة (4 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة). ومن غير الواضح ما إذا كان سينضم إليهم أي شخص آخر من أجل "اللقاء والترحيب".

وحسب التقارير، لا تزال الخطط النهائية غير واضحة ولكن حتى الليلة الماضية، لم يكن من المتوقع حضور نائبة الرئيس كامالا هاريس ولم يتلق جيه دي فانس، نائب الرئيس المنتخب، دعوة منها.

ميلانيا لا تحضر

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه تمت دعوة السيدة الأولى المستقبلية، ميلانيا ترامب، لمرافقة زوجها في الزيارة ولكن من غير المرجح أن تحضر. لقد قامت بالزيارة في عام 2016 وتناولت الشاي في الغرفة البيضاوية الصفراء مع السيدة الأولى آنذاك ميشيل أوباما.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السيدة الأولى الحالية، الدكتورة جيل بايدن، ستشارك، على الرغم من أنه من المقرر أن تكون في البيت الأبيض.

وسيكون اجتماع المكتب البيضاوي هو الأول بين السيد بايدن والسيد ترامب منذ أن شارك الزوجان في منصة مناظرة تلفزيونية في أتلانتا في يونيو الماضي. كانت تلك الليلة التي كلفته فيها أخطاء السيد بايدن الترشح.

لا مصافحة

في تلك المناسبة، لم يكن هناك مصافحة بين العدوين القديمين وسادت حالة من الكآبة مع بدء المناوشات اللفظية.

وقال ترامب: "أنا حقًا لا أعرف ماذا قال في نهاية تلك الجملة. لا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا". وقال السيد بايدن عن السيد ترامب: "أنت الأحمق، أنت الخاسر".

كانت لغة الكراهية هي التي ميزت تفاعلات الرجلين لفترة طويلة. في الماضي، وصف السيد بايدن السيد ترامب بأنه "تهديد لهذه الأمة"، ووصف السيد ترامب السيد بايدن بأنه "غبي" و"شخص منخفض الذكاء".

كما أن ترامب هدد بملاحقة بايدن، قائلاً إنه سيوظف "مدعيًا خاصًا حقيقيًا" لملاحقته. وفي هذه المناسبة التاريخية، يتوقع أبرد مصافحة في التاريخ الأميركي.

سابقة

وكان الرئيس السابق باراك أوباما دعا الرئيس المنتخب آنذاك ترامب للقاء في البيت الأبيض بعد يومين من انتخابات عام 2016.

واستغرقت الجلسة في المكتب البيضاوي حوالي 90 دقيقة ووصفها أوباما بأنها "محادثة ممتازة" و"واسعة النطاق".

ثم التقى نائب الرئيس بايدن بنائب الرئيس المنتخب مايك بنس خلال ذلك الوقت أيضًا. وبعد ستة أيام، استضاف بايدن بنس في منزله.

ولم يدع ترامب بايدن لزيارة البيت الأبيض في عام 2020، بينما رفض الاعتراف بالانتخابات. برفضه بايدن، خالف ترامب تقليدًا رئاسيًا يعود إلى عقود من الزمان.

استضاف الرئيس السابق جورج دبليو بوش أوباما في عام 2008 واستضافت لورا بوش ميشيل أوباما، بينما استضاف الرئيس السابق بيل كلينتون بوش في عام 2000.

ماذا سيناقش بايدن وترامب؟

لا توجد أجندة منشورة ولكن هناك كل فرصة لسماعها مباشرة من أي منهما أو كليهما. وستصور كاميرات التلفزيون الحدث وستتاح الفرصة لكلا الرجلين للإجابة على الأسئلة.

في أعقاب اجتماعه مع السيد ترامب في عام 2016، قال الرئيس آنذاك باراك أوباما: "تحدثنا عن بعض القضايا التنظيمية في إنشاء البيت الأبيض. تحدثنا عن السياسة الخارجية.

واضاف: "تحدثنا عن السياسة الداخلية، وكما قلت الليلة الماضية، فإن أولويتي الأولى في الشهرين المقبلين هي محاولة تسهيل انتقال يضمن نجاح رئيسنا المنتخب".

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه اجتماع تعريفي، بقدر ما هو أي شيء آخر. سيلتقي كبار الموظفين، من كلا الجانبين، بنظرائهم.

ما الفائدة؟

بالنسبة لكلا الرجلين ترامب وبايدن، يرمز هذا الاجتماع إلى انتقال منظم للسلطة.

الرؤساء، المنتهية ولايتهم والقادمين، يعملون لصالح البلاد. إنه يناسب السيد ترامب لأنه لماذا لا؟ لقد فاز بشكل حاسم وسيقوم بمسح الغنائم.

إنه يناسب السيد بايدن لأن الانتقال السلمي يمثل كل ما لا يمثله السيد ترامب بالنسبة له: احترام المنصب واحترام الشعب واحترام الديمقراطية.

وفي الأخير يشار إلى أنه بقدر ما يلف هذا الاجتماع مجاملة البروتوكول، فإنه إن السياسة الصارمة هي جوهر هذا الفيلم، حسب ما ذكر مراسل (سكاي نيوز) في واشنطن جيمس ماثيوز.