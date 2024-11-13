"حزب الله": استهدفنا قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية".

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