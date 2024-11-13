مهمة ضد البيروقراطية.. ما دور إيلون ماسك في حكومة ترامب؟

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الدمام - شريف احمد - كلف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رسميًا الملياردير إيلون ماسك بتفكيك البيروقراطية الأمريكية المتضخمة التي تكلف البلاد نحو6.5 تريليون دولار من خلال قيادة "وزارة كفاءة الحكومة" التي تم إنشاؤها حديثًا.وأعلن ترامب عن ذلك بشكل مفاجئ ليلة الثلاثاء، قائلاً إن ماسك سيقود بشكل مشترك "مشروع مانهاتن في عصرنا" مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسواميوقال ماسك في بيان: "سيؤدي هذا إلى إحداث صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في هدر الحكومة، وهو عدد كبير من الناس".واشتكى الجمهوريون منذ فترة طويلة من الإنفاق الحكومي المفرط، وأعلن ترامب أن برنامجسوف يحقق أهدافه بحلول الرابع من يوليو 2026وتعهد ترامب بأن يساعده ماسك ومعه فيفيك راماسوامي في "تفكيك" البيروقراطية الحكومية و"تقليص اللوائح الزائدة، وخفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".وقال ترامب في البيان "إن حكومة أصغر حجمًا وأكثر كفاءة وأقل بيروقراطية ستكون الهدية المثالية لأمريكا في الذكرى الـ 250 لإعلان الاستقلال". وأضاف "أنا واثق من أنهم سينجحونوكان ماسك أعلن تأييده الرسمي لترامب في أعقاب محاولة اغتيال المرشح الجمهوري في 13 يوليو خلال تجمع انتخابي له في بتلر بولاية بنسلفانيا