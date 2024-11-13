شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفه لعطل تقني.. اليابان تعيد تشغيل مفاعل نووي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المشغلة للمفاعل النووي في شمال شرق اليابان، بإعادة تشغيله اليوم الأربعاء، بعد تعليق عمله بشكل مؤقت بسبب مشكلة في أحد الأجهزة.

وكشفت شركة "توهوكو" للطاقة الكهربائية، المشغلة لمحطة "أوناجاوا" النووية في محافظة مياجي، أنها تخطط لبدء توليد الطاقة -خلال هذا الأسبوع- بعد أن يصل المفاعل إلى حالة مستقرة، وتأمل في بدء العمليات التجارية بحلول ديسمبر المقبل.

وكان المفاعل قد بدأ العمل في أواخر أكتوبر الماضي، ليكون أول مفاعل يعمل في شرق اليابان منذ أن ضربها الزلزال المدمر وأمواج "تسونامي" عام 2011، إلا أنه قد تم إيقافه مؤقتًا في بداية نوفمبر الجاري بسبب عطل فني في أحد الأجهزة.