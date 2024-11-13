مصلحة الاقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس تبيع كتبا مقدمة مجانا وغير مخصصة للبيع

ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بمؤازرة امن الدولة في عدد من المكتبات في طرابلس كتبا" دراسية غير مخصصة البيع مقدمة مجانا" من احدى المنظمات الدولية . وقام مراقبو المصلحة بتسطير محاضر ضبط بحق اصحاب المكتبات المخالفة كما قاموا بحجز جميع الكتب تحت يد اصحابها واعلام النيابة العامة لاجراء المقتضى.

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